МБА на выезде выиграл у «Автодора» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Сегодня, 5 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и московский МБА. Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой МБА со счётом 87:73.

Первая четверть проходила в равной борьбе и завершилась ничейным результатом – 21:21. МБА во втором игровом отрезке проявил себя на обеих сторонах площадки и закономерно выиграл со счётом 29:21. Итоговый счёт первой половины – 50:42 в пользу МБА.

Игроки вернулись на паркет после большого перерыва, и гости из Москвы выглядели сильнее в третьей 10-минутке, забрав её со счётом 26:16. В заключительной четверти баскетболисты «Автодора» всеми силами пытались отыграться (15:11), но в итоге достать оппонента им так и не удалось.