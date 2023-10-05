Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Жальгирис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

МБА на выезде выиграл у «Автодора» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

МБА на выезде выиграл у «Автодора» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ
БК МБА
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались саратовский «Автодор» и московский МБА. Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Саратове. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Алексеем Давыдовым. Встреча завершилась победой МБА со счётом 87:73.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 октября 2023, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
73 : 87
МБА
Москва, Россия
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Пушица, Наумов, Петенев, Виньялес, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Мавра, Цыбиков
МБА: Хоменко, Касаткин, Барашков, Минченко, Воронов, Шейко, Клюев, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов, Шарапов

Первая четверть проходила в равной борьбе и завершилась ничейным результатом – 21:21. МБА во втором игровом отрезке проявил себя на обеих сторонах площадки и закономерно выиграл со счётом 29:21. Итоговый счёт первой половины – 50:42 в пользу МБА.

Игроки вернулись на паркет после большого перерыва, и гости из Москвы выглядели сильнее в третьей 10-минутке, забрав её со счётом 26:16. В заключительной четверти баскетболисты «Автодора» всеми силами пытались отыграться (15:11), но в итоге достать оппонента им так и не удалось.

Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ. Календарь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android