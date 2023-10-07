Результаты всех матчей Евролиги 6 октября, турнирная таблица

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6 октября проходили матчи первого тура Евролиги. Во второй игровой день тура было сыграно четыре матча регулярного чемпионата.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Фенербахче» – «Олимпия Милан» – 85:82;

«Олимпиакос» – «Панатинаикос» – 88:78;

«Реал» – «Баскония» – 79:77;

«Валенсия» – «Монако» – 70:65.

Напомним, в прошлом регулярном чемпионате Евролиги лидером стал греческий «Олимпиакос», который выиграл 24 матча из 34-х. При этом команда уступила в «Финале четырёх» мадридскому «Реалу» (78:79), который по итогу стал чемпионом Евролиги сезона-2022/2023.

Отметим, что во вчерашнем игровом дне первые победы в Евролиге одержали сербская «Црвена Звезда», израильский «Маккаби», итальянский «Виртус», каталонская «Барселона» и немецкая «Бавария».