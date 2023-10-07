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Баскония — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Результаты всех матчей Евролиги 6 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 6 октября, турнирная таблица
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6 октября проходили матчи первого тура Евролиги. Во второй игровой день тура было сыграно четыре матча регулярного чемпионата.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Фенербахче» – «Олимпия Милан» – 85:82;
«Олимпиакос» – «Панатинаикос» – 88:78;
«Реал» – «Баскония» – 79:77;
«Валенсия» – «Монако» – 70:65.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2023, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 82
ОТ
Олимпия Милан
Милан, Италия
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Олимпия Милан: Пойтресс, Бортолани, Пэнгос, Тонут, Мелли, Kamagate, Риччи, Flaccadori, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2023, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
78 : 88
ОТ
Олимпиакос
Пирей, Греция
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Мораитис, Бальцеровски, Слукас, Grant, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Манцукас
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Сикма, Tanoulis, Маккиссик
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
77 : 79
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Баскония: Ховард, Манньон, Райэсте, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
Реал Мадрид: Козёр, Diagne, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Родригес, Пуарье, Льюль, Ябуселе, Муса
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
06 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
70 : 65
Монако
Монако, Монако
Валенсия: Харпер, Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Джонс, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс

Напомним, в прошлом регулярном чемпионате Евролиги лидером стал греческий «Олимпиакос», который выиграл 24 матча из 34-х. При этом команда уступила в «Финале четырёх» мадридскому «Реалу» (78:79), который по итогу стал чемпионом Евролиги сезона-2022/2023.

Отметим, что во вчерашнем игровом дне первые победы в Евролиге одержали сербская «Црвена Звезда», израильский «Маккаби», итальянский «Виртус», каталонская «Барселона» и немецкая «Бавария».

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