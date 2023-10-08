Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Райкович прокомментировал победу в матче с «Зенитом»

Райкович прокомментировал победу в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу в матче с «Зенитом» (80:76).

«Думаю, это была хорошая игра для болельщиков, как и все матчи между ЦСКА и «Зенитом». В этой игре ничего не было понятно вплоть до самого конца, к счастью, в итоге мы победили. Спасибо моим игрокам, которые придерживались плана вплоть до самого конца.

Думаю, что мы хорошо сыграли в защите, ограничили пик-н-роллы Эртеля и Фрейзера. Во второй половине Эртель вернул «Зенит» в игру, но наши игроки провели концовку лучше и заслуженно выиграли», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Подопечные Эмила Райковича после этой победы возглавили турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, одержав три победы в трёх матчах. «Зенит» имеет в своём активе одну победу при двух поражениях.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android