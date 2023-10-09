Мозгов: радовался за «Денвер» так, как будто сам выиграл титул

Бывший игрок НБА Тимофей Мозгов высказался по поводу победы «Денвер Наггетс» в минувшем сезоне.

«Очень рад за «Денвер». Вот пятую решающую игру финальной серии смотрел от и до. Радовался так, как будто сам выиграл титул. Хотя перед финалом было понятно, что «Наггетс» своего уже не упустят. Слишком уж круто они выглядели в плей-офф», — приводит слова Мозгова Спорт-Экспресс».

В финальной серии игроки «Наггетс» одолели «Майами Хит». Пятая встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 94:89 и стала решающей (4-1) в противостоянии команд.

Отметим, что «Наггетс» впервые в своей истории оформили чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации. Самым результативным игроком решающего матча у победителей стал Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и четыре результативные передачи.