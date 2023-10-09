Тимофей Мозгов высказался о контракте с «Лейкерс», который считают одним из худших в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов отреагировал на то, что его контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» часто попадает в рейтинги худших контрактов в истории лиги.

«Хочется сказать матом, но я сдержусь. Понимаешь, эти списки составляют люди, которые мало чего понимают во внутренней кухне НБА. Ещё не зря говорят, что сколько людей, столько и мнений. Я смотрю ESPN, другие профильные каналы — и там эксперты, в том числе поигравшие в лиге, постоянно ругаются на эту тему. Порой у них полностью противоположные точки зрения на тот или иной переход. Один говорит, что игрок «Х» заслужил свой контракт, второй с пеной у рта доказывает, что не заслужил. Но опять же, большинство людей не понимают, как устроена система переходов изнутри. Почему некоторых людей подписывают на большие деньги, которые они, возможно, не заслуживают, почему продлевают на максималке. Это целое направление с очень многими подводными камнями. Я многим людям пытался объяснить детали, но они не хотят понимать.

Знаете, сколько раз я слышал, что не заслужил тот контракт? Это мнения людей, которые уверены, что все генеральные менеджеры — дурачки. И на своих местах оказались просто так, по объявлению», — приводит слова Мозгова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Мозгов фактически подтвердил, что скоро завершит профессиональную карьеру.