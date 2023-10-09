«Это вознаграждение для нас». Тренер «Автодора» высказался о первой победе в сезоне

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал победу в выездном матче Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем» (87:77).

«Это очень важная победа с точки зрения уверенности, последние два матча мы провели достаточно хорошо. Сегодняшняя победа — это вознаграждение для нас. Сегодня была жёсткая игра, очень много контактов, но мы превзошли соперника на подборе — 43 против 28 от «Уралмаша». Думаю, что это и предрешило исход», — приводит слова Богичевича сайт саратовского клуба.

По итогам трёх матчей в регулярном чемпионате Единой лиги в активе саратовского клуба одна победа и два поражения. В следующем туре «Автодор» на своей площадке примет красноярский «Енисей» 14 октября.