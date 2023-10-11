Жена Торина Принса опубликовала пост, в котором поддержала палестинцев

Хана Усман, жена новоиспечённого игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Торина Принса, написала пост в поддержку палестинцев, осудив при этом насилие со стороны ХАМАС.

«Вы можете поддерживать палестинцев и их право на прекращение оккупации и не поддерживать ХАМАС. Можно быть защитником прав палестинцев и не поддерживать «Хезболлу» или иранский режим. Можно быть сторонником палестинцев, не будучи антисемитом», — написала Усман.

Напомним, 7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби» Хайфа, «Бейтар» Иерусалим, «Хапоэль» Беэр-Шева, «Хапоэль» Тель-Авив и «Маккаби» Тель-Авив — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране было объявлено военное положение.