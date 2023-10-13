Игрок «Реала» Факундо Кампаццо рассказал о целях команды из Мадрида на сезон-2023/2024

Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо рассказал о целях клуба в чемпионате Испании и Евролиге.

«В этом сезоне перед нами стоит большая задача. Мы в числе главных кандидатов на выход в «Финал четырёх», но, чтобы стать одной из этих команд, мы должны совершенствоваться каждый день, играя на пределе возможностей. Это единственный способ добиться важных результатов», – приводит слова Кампаццо Eurohoops.

Напомним, «Реал» является действующим чемпионом Евролиги. Команда в битве за золото в «Финале четырёх» обыграла греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

В сезоне-2023/2024 Евролиги «Реал» сперва обыграл испанскую «Басконию» со счётом 79:77, а затем разгромно победил турецкий «Анадолу Эфес» – 103:80. Отметим, что обе встречи клуб из Мадрида проводил на выезде. В 3-м туре Евролиги «Реалу» дома предстоит сыграть с литовским «Жальгирисом» (17 октября, 21:45 мск).