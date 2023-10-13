«Барселона» одержала непростую победу на выезде над «Олимпиакосом» в Евролиге

Сегодня, 13 октября, состоялся матч 2-го тура Евролиги, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и каталонская «Барселона». Игра проходила на «Стадионе мира и дружбы» в Пирее. Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 77:68.
Гости из Испании лучше начали поединок, и «Барселона» победила в первой четверти со счётом 23:16. Вторая 10-минутка проходила в равной борьбе, но «Олимпиакос» с преимуществом в одно очко обыграл соперника – 18:17. Итоговый результат половины – 40:34 в пользу «Барселоны».
Главный тренер греческой команды Георгиос Барцокас нашёл нужные слова для своих подопечных в перерыве, после чего баскетболисты «Оли» выиграли третью четверть со счётом 20:16. «Барселона» в решающие моменты заключительной четверти показала хладнокровие и обыграла соперника – 21:14.
- 13 октября 2023
-
23:13
-
22:37
-
21:56
-
21:16
-
21:10
-
20:40
-
20:04
-
19:46
-
19:16
-
18:57
-
18:36
-
18:13
-
17:37
-
17:08
-
16:23
-
15:41
-
14:55
-
14:07
-
13:33
-
12:32
-
11:42
-
10:52
-
10:36
-
09:59
-
09:26
-
08:29
-
07:45
-
07:37
-
07:17
-
07:11
-
06:01
-
05:45
-
04:47
-
03:15
-
03:01