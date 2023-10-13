«Барселона» одержала непростую победу на выезде над «Олимпиакосом» в Евролиге

Сегодня, 13 октября, состоялся матч 2-го тура Евролиги, в котором встречались греческий «Олимпиакос» и каталонская «Барселона». Игра проходила на «Стадионе мира и дружбы» в Пирее. Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 77:68.

Гости из Испании лучше начали поединок, и «Барселона» победила в первой четверти со счётом 23:16. Вторая 10-минутка проходила в равной борьбе, но «Олимпиакос» с преимуществом в одно очко обыграл соперника – 18:17. Итоговый результат половины – 40:34 в пользу «Барселоны».

Главный тренер греческой команды Георгиос Барцокас нашёл нужные слова для своих подопечных в перерыве, после чего баскетболисты «Оли» выиграли третью четверть со счётом 20:16. «Барселона» в решающие моменты заключительной четверти показала хладнокровие и обыграла соперника – 21:14.