23 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» одолеть «Майами»

Сегодня, 14 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной предсезонный матч НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:104.

Самым результативным игроком противостояния стал форвард «Майами» Джамал Кэйн. На его счету сегодня 24 очка и 10 подборов.

В составе «Сан-Антонио Спёрс» стоит выделить новоиспечённого французского центрового Виктора Вембаньяму, набравшего 23 очка, четыре подбора и четыре ассиста. Во втором предсезонном матче подряд Вембаньяма набирает больше 20 очков. Также хорошую игру провёл защитник Девин Васселл — 23 очка.

Множество основных игроков «Хит» не принимали участие во встрече: Джимми Батлер, Бэм Адебайо, Тайлер Хирроу и Кайл Лоури.