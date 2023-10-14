23 очка Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» одолеть «Майами»
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Сегодня, 14 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной предсезонный матч НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:104.
Самым результативным игроком противостояния стал форвард «Майами» Джамал Кэйн. На его счету сегодня 24 очка и 10 подборов.
В составе «Сан-Антонио Спёрс» стоит выделить новоиспечённого французского центрового Виктора Вембаньяму, набравшего 23 очка, четыре подбора и четыре ассиста. Во втором предсезонном матче подряд Вембаньяма набирает больше 20 очков. Также хорошую игру провёл защитник Девин Васселл — 23 очка.
Множество основных игроков «Хит» не принимали участие во встрече: Джимми Батлер, Бэм Адебайо, Тайлер Хирроу и Кайл Лоури.
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 104
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Wembanyama - 23, Васселл - 21, Барлоу - 11, Сохан - 10, Осман - 10, Уэсли - 8, Брэнэм - 8, Джонс - 8, Бэсси - 6, Mamukelashvili - 6, Грэм - 5, Шампани - 4, Rice, Cissoko, Bediako, Берч
Майами Хит: Кэйн - 24, Робинсон - 14, Смит - 13, Робинсон - 12, Суидер - 11, Уильямс - 9, Хайсмит - 6, Шампани - 5, Diallo - 4, Брайант - 4, Peterson - 2, Лав
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