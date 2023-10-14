Тренер «Самары» Анзулович – о предстоящей игре с МБА: очень сложный матч для нас

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился мнением о предстоящей игре в Единой лиге ВТБ с московским МБА.

«Очень сложная игра для нас. Мы смотрели последние матчи московской команды, да и сами встречались с ними в предсезонный период. Для нас будет очень важно сыграть лучше, намного лучше и сильнее, чем мы сыграли предыдущий матч с «Руной». Команда готова к матчу и хочет показать хорошую игру, чтобы порадовать наших болельщиков. Надеемся показать на площадке всё самое лучшее и в итоге добиться хорошего результата», – приводит слова Анзуловича официальный сайт «Самары».

Напомним, на данный момент «Самара» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда одержала победу над красноярским «Енисеем» (83:63) и уступила санкт-петербургскому «Зениту» (76:84) и московской «Руне» (74:85).