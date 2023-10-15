«Енисей» и «Самара» одержали гостевые победы

В Саратове на стадионе «Кристалл» прошёл матч Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» устпил красноярскому «Енисею» со счётом 88:89.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Ксавье Ратан-Мэйз. На счету канадца 38 очков. У хозяев самым результативным стал разыгрывающий Кайл Виньялес, набравший 35 очков. У другого американского игрока «Автодора» центрового Рэйшона Хэммондса на счету 25 очков.

В другом поединке Единой лиги ВТБ в Москве на стадионе «Баскет Холл Москва» столичный МБА уступил «Самаре» со счётом 65:77. Больше всего очков в матче набрал американский разыгрывающий гостей Джастин Роберсон — 17. В составе хозяев самым результативным стал форвард Андрей Лопатин, закончивший встречу с 15 очками.