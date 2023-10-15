«Енисей» и «Самара» одержали гостевые победы
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В Саратове на стадионе «Кристалл» прошёл матч Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» устпил красноярскому «Енисею» со счётом 88:89.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Ксавье Ратан-Мэйз. На счету канадца 38 очков. У хозяев самым результативным стал разыгрывающий Кайл Виньялес, набравший 35 очков. У другого американского игрока «Автодора» центрового Рэйшона Хэммондса на счету 25 очков.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
88 : 89
Енисей
Красноярский край, Россия
Автодор: Виньялес - 35, Хэммондс - 25, Торнвелл - 14, Пранаускис - 5, Беслач - 5, Халдеев - 2, Мавра - 2, Пушица, Наумов, Петенев, Фёдоров, Цыбиков
Енисей: Ратан-Мэйз - 38, Топтунов - 10, Белянков - 10, Бич - 9, Хопкинс - 6, Долинин - 6, Мартин - 4, Карпенко - 4, Загретдинов - 2, Лобарев, Балашов, Сонько
В другом поединке Единой лиги ВТБ в Москве на стадионе «Баскет Холл Москва» столичный МБА уступил «Самаре» со счётом 65:77. Больше всего очков в матче набрал американский разыгрывающий гостей Джастин Роберсон — 17. В составе хозяев самым результативным стал форвард Андрей Лопатин, закончивший встречу с 15 очками.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 октября 2023, суббота. 19:30 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
65 : 77
Самара
Самара, Россия
МБА: Лопатин - 15, Минченко - 11, Трушкин - 10, Коновалов - 10, Барашков - 6, Якушин - 4, Касаткин - 3, Хоменко - 2, Воронов - 2, Валиев - 2, Шейко, Клюев
Самара: Роберсон - 17, Хоукинс - 12, Томпсон - 11, Ребич - 10, Гудумак - 10, Платонов - 9, Далтон - 6, Разумов - 2, Зверев, Викторов, М. Кулагин, Умрихин
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