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УНИКС обыграл «Минск» с разницей в 48 очков, одержав свою самую крупную выездную победу

УНИКС обыграл «Минск» с разницей в 48 очков, одержав свою самую крупную выездную победу
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Закончился матч Единой лиги ВТБ, в котором встречались баскетбольный клуб «Минск» и казанский УНИКС. Встреча проходила в Минске на стадионе «Минск-Арена» и завершилась победой российского коллектива со счётом 97:49.

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Джален Рейнольдс, на счету которого 19 очков, семь подборов и три результативные передачи.

Победа с разницей в 48 очков стала самой крупной для казанского клуба в истории выездных матчей в рамках Единой лиги.

Эта победа стала второй подряд на старте нового сезона для действующего победителя Единой лиги ВТБ. «Минск» потерпел третье поражение кряду.

В следующем туре казанский УНИКС на своей площадке примет новичка Единой лиги екатеринбургский «Уралмаш». Игра пройдёт 19 октября. «Минск» также 19 октября встретится с «Самарой», матч пройдёт в Минске.

Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ . 1-й этап
16 октября 2023, понедельник. 18:30 МСК
Минск
Минск, Беларусь
Окончен
49 : 97
УНИКС
Казань, Россия
Минск: Коско, Щербаков, Огунгбени-Джексон, Мотовилов, Стубеда, Микульский, Бар, Паско, Дуду, Чебашек, Куратник, Секушенко
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Найт, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков
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