«Реал» выиграл у «Милана» в 4-м туре Евролиги. Команда из Мадрида остаётся непобеждённой

Сегодня, 19 октября, состоялся матч четвёртого тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и итальянский «Олимпия Милан». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 88:71.

Гости из Милана сходу набрали приличный темп и обыграли соперника в первой четверти со счётом 25:19. При этом хозяева из Мадрида отлично проявили себя во втором игровом отрезке, выиграв его с результатом 23:17. Таким образом, итоговый результат половины – равный счёт 42:42.

После небольшого отдыха баскетболисты вернулись на паркет. «Реал» полностью перехватил инициативу в матче и без особых проблем довёл дело до победы – в третьей четверти он переиграл соперника со счётом 25:19, а в четвёртой – 21:10.

Для «Реала» победа над итальянским клубом стала четвёртой подряд на старте Евролиги.