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«Реал» выиграл у «Милана» в 4-м туре Евролиги. Команда из Мадрида остаётся непобеждённой

«Реал» выиграл у «Милана» в 4-м туре Евролиги. Команда из Мадрида остаётся непобеждённой
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Сегодня, 19 октября, состоялся матч четвёртого тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и итальянский «Олимпия Милан». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 88:71.

Гости из Милана сходу набрали приличный темп и обыграли соперника в первой четверти со счётом 25:19. При этом хозяева из Мадрида отлично проявили себя во втором игровом отрезке, выиграв его с результатом 23:17. Таким образом, итоговый результат половины – равный счёт 42:42.

После небольшого отдыха баскетболисты вернулись на паркет. «Реал» полностью перехватил инициативу в матче и без особых проблем довёл дело до победы – в третьей четверти он переиграл соперника со счётом 25:19, а в четвёртой – 21:10.

Для «Реала» победа над итальянским клубом стала четвёртой подряд на старте Евролиги.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
19 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
88 : 71
Олимпия Милан
Милан, Италия
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
Олимпия Милан: Пойтресс, Пэнгос, Тонут, Мелли, Kamagate, Риччи, Flaccadori, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
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