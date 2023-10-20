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Эмил Райкович поделился ожиданиями от игры ЦСКА с «Автодором» в Единой лиге ВТБ

Эмил Райкович поделился ожиданиями от игры ЦСКА с «Автодором» в Единой лиге ВТБ
Эмил Райкович
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от игры в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».

«Автодор» уже показал, что является опасным соперником в этом сезоне. Они отлично сыграли с «Уралмашем», проиграли «Енисею» на последних секундах. Потому к встрече с саратовцами надо подойти ответственно и действовать собранно на протяжении всего матча», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, ЦСКА провёл четыре матча в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав во всех из них победы. Московская команда обыграла МБА (76:72), санкт-петербургский «Зенит» (76:80), красноярский «Енисей» (73:64) и пермскую «Парму» со счётом 77:76.

Напомним, матч ЦСКА с «Автодором» состоится 21 октября в 16:00 мск.

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