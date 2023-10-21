Результаты всех матчей Евролиги 20 октября, турнирная таблица

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20 октября прошёл четвёртый тур Евролиги. В рамках турнира прошло пять матчей в разных уголках Европы.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Монако» – «Альба» – 86:75;

«Анадолу Эфес» – «Валенсия» – 77:73;

«Панатинаикос» – «Маккаби» – 81:86 (ОТ);

«Барселона» – «Бавария» – 98:59;

«Виртус Болонья» – «Црвена Звезда» – 85:79.

Каталонская «Барселона» после четырёх сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу Евролиги с четырьмя победами кряду. Мадридский «Реал» тоже победил в четырёх встречах в турнире, но уступает сине-гранатовым по дополнительным показателям.

Напомним, что действующим чемпионом Евролиги является «Реал», который в финале прошлого сезона обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.