Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 20 октября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 20 октября, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

20 октября прошёл четвёртый тур Евролиги. В рамках турнира прошло пять матчей в разных уголках Европы.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Монако» – «Альба» – 86:75;
«Анадолу Эфес» – «Валенсия» – 77:73;
«Панатинаикос» – «Маккаби» – 81:86 (ОТ);
«Барселона» – «Бавария» – 98:59;
«Виртус Болонья» – «Црвена Звезда» – 85:79.

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
86 : 75
Альба
Берлин, Германия
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Альба: Браун, Прочида, Spagnolo, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Nikic, Самар, Олинде, Тиман, Bean
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
77 : 73
Валенсия
Валенсия, Испания
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Tunca, Клайберн, Томпсон, Пляйсс, Холлац, Османи, Yilmaz, Willis, Жижич, Jones
Валенсия: Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Джонс, Ferrando, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис, Мари
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2023, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
81 : 86
ОТ
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Бальцеровски, Слукас, Grant, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou, Манцукас
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Небо, Блатт, Колсон
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
98 : 59
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Вайдеманн, Гиффей, Бонга, Больмаро, Обст, Ибака, Харрис, Букер, Гиллеспи
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
20 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
85 : 79
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Данстон, Абасс
Црвена Звезда: Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Лазич, Симонович, Напьер, Боломбой, Недович, Гедрайтис, Кузмич, dos Santos
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Каталонская «Барселона» после четырёх сыгранных туров возглавляет турнирную таблицу Евролиги с четырьмя победами кряду. Мадридский «Реал» тоже победил в четырёх встречах в турнире, но уступает сине-гранатовым по дополнительным показателям.

Напомним, что действующим чемпионом Евролиги является «Реал», который в финале прошлого сезона обыграл греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android