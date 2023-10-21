Видеообзор матчей Евролиги за 20 октября

В пятницу, 20 октября, прошли заключительные матчи 4-го тура группового этапа Евролиги.
«Монако» нанёс немецкой «Альбе» четвёртое поражение в турнире. Монегаски выиграли матч со счётом 86:75.
Итальянский «Виртус Болонья» одержал третью победу в турнире, выиграв у сербской «Црвены Звезды» со счётом 85:79.
Евролига. «Виртус Болонья» — «Црвена Звезда»:
Испанская «Барселона» одержала четвёртую победу в четырёх матчах. На своём паркете каталонцы разгромили немецкую «Баварию» с разницей в 39 очков — 98:59.
«Барселона» выиграла у «Баварии» с преимуществом в 39 очков:
Турецкий «Анадолу Эфес» на своём паркете нанёс «Валенсии» первое поражение в турнире — 77:73.
«Анадолу Эфес» на домашнем паркете обыграл «Валенсию»:
В ещё одном матче греческий «Панатинаикос» уступил израильскому «Маккаби» из Тель-Авива — 81:86 ОТ.