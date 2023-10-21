Баскетболист «Зенита» Трент Фрейзер высказался о прогрессе команды в Единой лиге ВТБ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Трент Фрейзер рассказал о прогрессе команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Прогрессируем ли мы? Думаю, да. Мы много готовились к этому матчу (с МБА) и начинаем находить свой путь, свой ритм как команда. Как я уже сказал, в плане защиты, мне кажется, сегодня была одна из наших лучших игр. В нападении мы тоже делились мячом, хорошо играли. Промазали несколько свободных попыток, но это были правильные броски. Думаю, мы движемся в правильном направлении», – приводит слова Фрейзера пресс-служба «Зенита».

Напомним, победа «Зенита» над МБА стала для команды третьей в текущем сезоне Единой лиги ВТБ при двух поражениях. В следующем туре регулярного чемпионата подопечные Паскуаля сыграют в Краснодаре с местным «Локомотивом-Кубань».