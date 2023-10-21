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183-сантиметровый Пол стоял на цыпочках, когда фотографировался с Виктором Вембаньямой

183-сантиметровый Пол стоял на цыпочках, когда фотографировался с Виктором Вембаньямой
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором калифорнийский коллектив уступил со счётом 117:122.

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Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
117 : 122
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 18, Шарич - 17, Куминга - 13, Карри - 11, Джозеф - 9, Томпсон - 9, Макгрудер - 8, Луни - 7, Джексон-Дэвис - 6, Пэйтон II - 5, Пол - 5, Уиггинс - 5, Подзиемски - 2, Киньонес - 2, Гаруба, Робинсон, Грин, Гэй
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 19, Коллинс - 13, Васселл - 13, Джонсон - 12, Брэнэм - 11, Бэсси - 11, Мамукелашвили - 8, Сохан - 7, Осман - 7, Макдермотт - 5, Шампани - 4, Джонс - 4, Барлоу - 3, Уэсли - 2, Сиссоко - 2, Райс - 1, Грэм, Бедиако

После матча Крис Пол встретился с центровым «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой в подтрибунном помещении и обменялся джерси. Примечательно, что в совместной фотографии Пол стоял на цыпочках. Согласно официальному сайту НБА, рост Криса составляет 183 см, а Вембаньямы — 224 см.

Крис Пол и Виктор Вембаньяма после матча

Крис Пол и Виктор Вембаньяма после матча

Фото: twitter.com/ShaynaRubin

Отметим, что Пол провёл на площадке в общей сложности 19 минут, набрав пять очков (2 из 5 с игры, 1 из 2 — трёхочковые), пять подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил «-10».

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