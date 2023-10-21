183-сантиметровый Пол стоял на цыпочках, когда фотографировался с Виктором Вембаньямой

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс», в котором калифорнийский коллектив уступил со счётом 117:122.

После матча Крис Пол встретился с центровым «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой в подтрибунном помещении и обменялся джерси. Примечательно, что в совместной фотографии Пол стоял на цыпочках. Согласно официальному сайту НБА, рост Криса составляет 183 см, а Вембаньямы — 224 см.

Крис Пол и Виктор Вембаньяма после матча Фото: twitter.com/ShaynaRubin

Отметим, что Пол провёл на площадке в общей сложности 19 минут, набрав пять очков (2 из 5 с игры, 1 из 2 — трёхочковые), пять подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил «-10».