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«Парма» обыграла «Минск» в матче Единой Лиги ВТБ

«Парма» обыграла «Минск» в матче Единой Лиги ВТБ
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Сегодня, 22 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались пермская «Парма-Пари» и белорусский «Минск». Игра состоялась на стадионе « УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Матч обслуживала бригада российских арбитров во главе с Артёмом Лаврухиным. Встреча завершилась победой «Пармы» со счётом 78:73.

Самым результативным игроком встречи стал Би Джей Джонсон, который записал в свой актив 20 очков. В составе гостей наилучшую реузльтативность продемонстрировал Джарред Огунгбеми-Джексон — 17 очков.

Благодаря этой победе «Парма-Пари» вышла на девятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, у команды две победы при трёх поражениях. «Минск» идёт последним — 5 поражений.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 октября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Парма
Пермский край, Россия
Окончен
78 : 73
Минск
Минск, Беларусь
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Перевалов, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Платунов, Тучков, Чебуркин, Фирсов
Минск: Коско, Огунгбени-Джексон, Борисевич, Мотовилов, Стубеда, Микульский, Паско, Дуду, Чебашек, Куратник, Секушенко, Аладко
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