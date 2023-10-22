«Парма» обыграла «Минск» в матче Единой Лиги ВТБ

Сегодня, 22 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались пермская «Парма-Пари» и белорусский «Минск». Игра состоялась на стадионе « УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми. Матч обслуживала бригада российских арбитров во главе с Артёмом Лаврухиным. Встреча завершилась победой «Пармы» со счётом 78:73.

Самым результативным игроком встречи стал Би Джей Джонсон, который записал в свой актив 20 очков. В составе гостей наилучшую реузльтативность продемонстрировал Джарред Огунгбеми-Джексон — 17 очков.

Благодаря этой победе «Парма-Пари» вышла на девятую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, у команды две победы при трёх поражениях. «Минск» идёт последним — 5 поражений.