Эмил Райкович — о матче с «Минском»: доволен, что все 12 игроков набрали очки

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу над «Минском» (112:84) в матче Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Минск» с этой игрой, с тем, как соперники боролись. Они играли хорошо, особенно в первой половине, хотя наша защита не была на должном уровне. Во второй половине мы стали действовать лучше. Доволен, что все 12 игроков набрали очки. Нам нужно многое изменить, чтобы улучшить оборонительные действия. Впереди встреча с «Астаной», будем готовиться», — приводит слова Райковича сайт Единой лиги ВТБ.

Для московского клуба эта победа стала шестой подряд в новом сезоне Единой лиги ВТБ. «Минск» проиграл все шесть матчей на старте турнира.

В следующем туре ЦСКА в Москве сыграет с казахстанской «Астаной».