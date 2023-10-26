«Мне наплевать на всех вас». Джимми Батлер жёстко высказался о прогнозах против «Майами»

Лёгкий форвард и лидер «Майами Хит» Джимми Батлер отреагировал на мнение о том, что после несостоявшегося обмена Дэмьена Лилларда у его команды гораздо меньше шансов на успех в новом сезоне.

«Никто и никогда не выберет нас в качестве фаворитов. Никто не выберет нас в этом году. Никто никогда не выберет команду, в которой я играю — и это замечательно, потому что мне наплевать на всех вас, и вы все мне всё равно не нравитесь», — приводит слова Батлера Fadeaway World.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Батлер принял участие в 88 матчах, в которых в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи. В стартовом матче нового сезона «Майами» оказался сильнее «Детройт Пистонс» — 103:102.

Джимми Батлер принимает участие в двусторонке «Майами»: