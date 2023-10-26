«Реал» — «Барселона»: когда матч, где смотреть прямую трансляцию

26 октября пройдёт матч 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором между собой встретятся испанские гранды — мадридский «Реал» и каталонская «Барселона. Старт матча намечен на 21:45 мск.

Не пропустите! Смотрите баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Напомним, «Реал» является действующим чемпионом турнира. Клуб из Мадрида в прошлом сезоне в битве за титул одолел греческий «Олимпиакос» со счётом 79:78.

В сезоне-2023/2024 Евролиги «Реал» и «Барселона» ещё не проигрывали — команды имеют в своём активе по четыре победы кряду.

Отметим, что в этом сезоне «Реал» и «Барселона» уже играли между собой. Команды встречались в битве за Суперкубок Испании и в местном чемпионате, оба раза клуб из Мадрида оказывался сильнее (90:80 и 86:79).

* Реклама. 18+

Рекламодатель: ООО «ОККО»

ERID: 2Ranyo74bAQ