Кто станет обладателем титула НБА сезона-2023/2024?

После минувшей ночи в НБА официально стартовали все 30 команд лиги. Хотя финальная серия пройдёт только в июне, многие уже составляют прогнозы на сезон. Сегодня мы хотим узнать ваше мнение о том, кто станет чемпионом.

«Милуоки Бакс» — двукратные чемпионы (1971, 2021).

«Бостон Селтикс» — 17-кратные чемпионы (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008).

«Денвер Наггетс» — действующие чемпионы (2023).

«Финикс Санз» — без чемпионств.

«Голден Стэйт Уорриорз» — шестикратные чемпионы (1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022).

«Лос-Анджелес Лейкерс» — 17-кратные чемпионы (1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020).

«Майами Хит» — трёхкратные чемпионы (2006, 2012, 2013).

«Лос-Анджелес Клипперс» — без чемпионств.