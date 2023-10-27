Marca: «Барселона» недовольна работой судей в проигранном матче с «Реалом» в Евролиге

Каталонская «Барселона» недовольна работой судей в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом», сообщает издание Marca. Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 65:64.

Вчера в Мадриде состоялся один из центральных матчей 5-го тура Евролиги, где местный «Реал» сыграл с «Барселоной». По его итогам каталонцы оказались не согласны с некоторыми решениями арбитров. В частности, сине-гранатовые считают, что в первом периоде их незаслуженно лишили двух очков. За 2:48 минуты до конца отрезка центровой гостей Ян Веселы отметился двухочковым, каталонцы повели со счётом 16:6. Но судьи через несколько секунд приняли решение посмотреть повтор и отменили попадание чеха, так как с таймером случился сбой, и время владения «Блауграны» подошло к концу.

После пяти туров Евролиги «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, а «Барселона» идёт второй.