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Marca: «Барселона» недовольна работой судей в проигранном матче с «Реалом» в Евролиге

Marca: «Барселона» недовольна работой судей в проигранном матче с «Реалом» в Евролиге
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Каталонская «Барселона» недовольна работой судей в матче 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом», сообщает издание Marca. Встреча завершилась победой «сливочных» со счётом 65:64.

Вчера в Мадриде состоялся один из центральных матчей 5-го тура Евролиги, где местный «Реал» сыграл с «Барселоной». По его итогам каталонцы оказались не согласны с некоторыми решениями арбитров. В частности, сине-гранатовые считают, что в первом периоде их незаслуженно лишили двух очков. За 2:48 минуты до конца отрезка центровой гостей Ян Веселы отметился двухочковым, каталонцы повели со счётом 16:6. Но судьи через несколько секунд приняли решение посмотреть повтор и отменили попадание чеха, так как с таймером случился сбой, и время владения «Блауграны» подошло к концу.

После пяти туров Евролиги «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, а «Барселона» идёт второй.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
26 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
65 : 64
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ндиайе, Муса
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
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