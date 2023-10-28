Дабл-дабл Йокича в игре с «Мемфисом» помог «Денверу» одержать вторую победу в новом сезоне

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:104.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 22 очка, 12 подборов и семь результативных передач. Также стоил выделить игру разыгрывающего Джамала Маррея. В его активе 22 очка, один подбор и пять передач.

Тяжёлый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон заработал 21 очко, сделал две результативные передачи и девять подборов. Также отличную игру показал Маркус Смарт. В его активе 20 очков, два подбора и пять результативных передач. «Денвер» одержал вторую победу в новом сезоне НБА.