Дабл-дабл Йокича в игре с «Мемфисом» помог «Денверу» одержать вторую победу в новом сезоне
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 108:104.
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
104 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Смарт - 20, Роуз - 16, Бейн - 15, Тиллман - 13, Уильямс - 11, Ларэвиа - 6, Кончар - 2, Гильярд, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Родди, Джексон
Денвер Наггетс: Йокич - 22, Маррей - 22, Джексон - 16, Гордон - 10, Портер - 9, Уотсон - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Ннаджи - 7, Браун - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Холидэй, Ки, Пикетт
Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету дабл-дабл: 22 очка, 12 подборов и семь результативных передач. Также стоил выделить игру разыгрывающего Джамала Маррея. В его активе 22 очка, один подбор и пять передач.
Тяжёлый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон заработал 21 очко, сделал две результативные передачи и девять подборов. Также отличную игру показал Маркус Смарт. В его активе 20 очков, два подбора и пять результативных передач. «Денвер» одержал вторую победу в новом сезоне НБА.
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