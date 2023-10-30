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Харден может оказаться на скамейке запасных во время матча «Филадельфия» — «Портленд»

Харден может оказаться на скамейке запасных во время матча «Филадельфия» — «Портленд»
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден предварительно может присоединиться к своей команде во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Харден будет находиться на скамейке запасных во время первой домашней игры «Филадельфии» в нынешнем сезоне НБА.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». У игрока испорчены отношения с руководством клуба.

Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. До этого он называл его «лжецом».

НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
1-я четверть
16 : 8
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Филадельфия Сиксерс: Макси, Бамба, Мелтон, Убре, Спрингер, Харрис, Грин, Такер, Эмбиид, Беверли, Хаус, Коркмаз, Петрушев, Рид
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Эйтон, Тибулл, Мэйс, Мюррэй, Грант, Браун, Брогдон, Шарп, Камара, Уокер, Уильямс, Рупер
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