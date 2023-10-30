Харден может оказаться на скамейке запасных во время матча «Филадельфия» — «Портленд»
Поделиться
Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден предварительно может присоединиться к своей команде во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Харден будет находиться на скамейке запасных во время первой домашней игры «Филадельфии» в нынешнем сезоне НБА.
Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». У игрока испорчены отношения с руководством клуба.
Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. До этого он называл его «лжецом».
НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
1-я четверть
16 : 8
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Филадельфия Сиксерс: Макси, Бамба, Мелтон, Убре, Спрингер, Харрис, Грин, Такер, Эмбиид, Беверли, Хаус, Коркмаз, Петрушев, Рид
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон, Эйтон, Тибулл, Мэйс, Мюррэй, Грант, Браун, Брогдон, Шарп, Камара, Уокер, Уильямс, Рупер
Комментарии
- 30 октября 2023
-
02:15
-
02:08
-
01:00
-
00:46
- 29 октября 2023
-
23:41
-
22:59
-
21:55
-
21:44
-
21:01
-
19:57
-
18:58
-
18:56
-
18:31
-
17:58
-
17:28
-
16:54
-
16:34
-
16:09
-
15:43
-
15:05
-
14:35
-
14:10
-
13:48
-
13:12
-
12:37
-
11:57
-
11:34
-
11:13
-
10:36
-
10:06
-
10:00
-
09:37
-
09:11
-
09:05
-
08:00
Партнерский контент