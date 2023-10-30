Харден может оказаться на скамейке запасных во время матча «Филадельфия» — «Портленд»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден предварительно может присоединиться к своей команде во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Как сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Харден будет находиться на скамейке запасных во время первой домашней игры «Филадельфии» в нынешнем сезоне НБА.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Сиксерс». У игрока испорчены отношения с руководством клуба.

Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. До этого он называл его «лжецом».