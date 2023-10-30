«Хьюстон» проиграл «Голден Стэйт», продлив серию поражений до трёх матчей

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр и завершилась победой гостей со счётом 106:95.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри, который записал в свой актив 24 очка, семь подборов и шесть передач. В составе «Хьюстона» лучшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Джейлен Грин, набрав 21 очко и девять подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» одержал вторую победу подряд (2-1). «Хьюстон», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх матчей (0-3).

В следующем матче «Хьюстон» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Голден Стэйт» проведёт матч с «Нью-Орлеан Пеликанс». Матчи пройдут 2 ноября и 31 октября соответственно.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.