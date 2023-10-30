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«Хьюстон» проиграл «Голден Стэйт», продлив серию поражений до трёх матчей

«Хьюстон» проиграл «Голден Стэйт», продлив серию поражений до трёх матчей
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Хьюстоне на стадионе «Тойота-центр и завершилась победой гостей со счётом 106:95.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
95 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Грин - 21, Шенгюн - 19, Смит II - 14, Брукс - 12, Томпсон - 9, Ванвлит - 8, Тэйт - 6, Грин - 6, Сэмюэлс, Холидей, Уитмор, Уильямс, Баллок, Марьянович
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 24, Томпсон - 19, Пэйтон II - 15, Уиггинс - 13, Куминга - 9, Пол - 8, Муди - 5, Луни - 5, Шарич - 4, Грин - 4, Джозеф, Подзиемски, Джексон-Дэвис

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри, который записал в свой актив 24 очка, семь подборов и шесть передач. В составе «Хьюстона» лучшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Джейлен Грин, набрав 21 очко и девять подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» одержал вторую победу подряд (2-1). «Хьюстон», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх матчей (0-3).

В следующем матче «Хьюстон» встретится с «Шарлотт Хорнетс», а «Голден Стэйт» проведёт матч с «Нью-Орлеан Пеликанс». Матчи пройдут 2 ноября и 31 октября соответственно.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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