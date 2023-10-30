Гомельский: у «Енисея» качественная стартовая пятёрка, но на легионерах большая нагрузка

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал старт «Енисея» в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Красноярский клуб одержал четыре победы в семи матчах.

«У «Енисея» очень качественная стартовая пятёрка. Есть ещё две-три замены, которые не портят игры. То есть на легионеров выпадает очень серьёзная нагрузка. Сколько они выдержат при плотном графике игр? У тренера Арсича очень непростая задача — продолжать победный старт и сохранить свежесть Мартина, Ратан-Мэйза, Хопкинса и Белянкова», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Енисей» встретится с пермской «Пармой». Матч пройдёт 4 ноября в Красноярске. Начало — в 13:00 мск.