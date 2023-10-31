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Стефен Карри стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками в двух матчах

Стефен Карри стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками в двух матчах
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Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Орлеан Пеликанс», в котором его команда одержала победу со счётом 130:102.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
31 октября 2023, вторник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
102 : 130
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 19, Макколлум - 19, Хоукинс - 14, Райан - 12, Льюис - 11, Валанчюнас - 11, Дэниэлс - 7, Нэнс - 5, Джонс - 4, Гейтс, Лидделл, Зеллер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 42, Пол - 13, Джексон-Дэвис - 13, Пэйтон II - 10, Уиггинс - 9, Луни - 8, Шарич - 6, Грин - 6, Подзиемски - 5, Киньонес - 5, Джозеф, Томпсон, Робинсон

Стефен Карри в общей сложности провёл на площадке 30 минут, набрав суммарно 42 очка (15 из 22 с игры, 7 из 13 — трёхочковые), пять подборов и столько же результативных передач. На счету защитника также два перехвата.

Примечательно, что 35-летний баскетболист стал первым игроком в нынешнем сезоне НБА с 40+ очками как минимум в двух встречах. Ранее Карри набрал 41 очко во второй игре сезона с «Сакраменто Кингз», где «воины» оказались сильнее — 122:114.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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