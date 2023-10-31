Кайл Курич высказался о противостоянии «Барселоны» и «Реала»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Кайл Курич рассказал, что для него значили матчи с мадридским «Реалом» во времена выступлений за «Барселону».

«Это очень большая игра. Это два лучших клуба в Испании. И в Европе тоже они в числе лучших. Так что это большое противостояние, потому что «Реал» и «Барса» обычно разыгрывают между собой трофеи в Испании и борются за «Финал четырёх» в Евролиге.

Некоторые «классико», конечно, остаются в памяти. Но вообще мы играли в Суперкубке, в Кубке Испании, в Евролиге, в чемпионате Испании, а ещё в плей-офф. Так что в сезоне может быть от 10 до 18 «классико». Не все, пожалуй, выделяются – более напряжённые те, что в плей-офф, когда решается судьба какого-то трофея», — рассказал Курич в программе «Баскет. Окко».