Холмгрен — единственный игрок в текущем сезоне НБА с 10+ блок-шотами и 10+ трёхочковыми

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен в нынешнем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в четырёх матчах — с «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Денвер Наггетс» и «Детройт Пистонс».

Примечательно, что новичок на данный момент является единственным игроком в текущем сезоне, которому удалось оформить суммарно как минимум 10 блок-шотов и 10 реализованных трёхочковых бросков.

Отметим, что 21-летний баскетболист во встречах набирает в среднем 15 очков, 6,3 подбора и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 60,6, трёхочковых — 62,5. В следующей игре «Оклахома-Сити» примет «Нью-Орлеан Пеликанс» завтра, 2 ноября.