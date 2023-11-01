Холмгрен — единственный игрок в текущем сезоне НБА с 10+ блок-шотами и 10+ трёхочковыми
Поделиться
Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен в нынешнем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в четырёх матчах — с «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Денвер Наггетс» и «Детройт Пистонс».
Примечательно, что новичок на данный момент является единственным игроком в текущем сезоне, которому удалось оформить суммарно как минимум 10 блок-шотов и 10 реализованных трёхочковых бросков.
Отметим, что 21-летний баскетболист во встречах набирает в среднем 15 очков, 6,3 подбора и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 60,6, трёхочковых — 62,5. В следующей игре «Оклахома-Сити» примет «Нью-Орлеан Пеликанс» завтра, 2 ноября.
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 1 ноября 2023
-
16:06
-
15:26
-
15:05
-
14:24
-
13:39
-
13:21
-
12:43
-
12:20
-
11:26
-
10:45
-
09:54
-
09:36
-
09:00
-
08:45
-
08:36
-
08:05
-
07:43
-
07:38
-
06:59
-
06:20
-
06:13
-
06:00
-
04:56
-
04:40
-
04:40
-
03:06
-
02:56
-
02:47
-
02:21
-
02:17
-
00:50
-
00:41
- 31 октября 2023
-
23:47
-
22:58
-
22:15
Партнерский контент