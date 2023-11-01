Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бурк — Будучность. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Холмгрен — единственный игрок в текущем сезоне НБА с 10+ блок-шотами и 10+ трёхочковыми

Холмгрен — единственный игрок в текущем сезоне НБА с 10+ блок-шотами и 10+ трёхочковыми
Комментарии

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен в нынешнем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в четырёх матчах — с «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Денвер Наггетс» и «Детройт Пистонс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что новичок на данный момент является единственным игроком в текущем сезоне, которому удалось оформить суммарно как минимум 10 блок-шотов и 10 реализованных трёхочковых бросков.

Отметим, что 21-летний баскетболист во встречах набирает в среднем 15 очков, 6,3 подбора и 2,8 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 60,6, трёхочковых — 62,5. В следующей игре «Оклахома-Сити» примет «Нью-Орлеан Пеликанс» завтра, 2 ноября.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android