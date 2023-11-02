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Донован Митчелл повторил клубное достижение Леброна Джеймса в «Кливленде»

Донован Митчелл повторил клубное достижение Леброна Джеймса в «Кливленде»
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Атакующий защитник, лидер «Кливленд Кавальерс» Донован Митчелл принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда одержала победу со счётом 95:89.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Митчелл в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 30 очков (9 из 22 с игры, где 6 из 15 — трёхочковые), шесть подборов и четыре результативные передачи.

Таким образом, 27-летний баскетболист стал вторым игроком в истории «Кливленда», которому как минимум 20 раз удавалось набирать в играх 30+ очков и попадать 5+ трёхочковых бросков. На счету Джеймса 29 подобных встреч, тем временем у Митчелла — теперь 20.

НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
89 : 95
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Куикли - 18, Дивинченцо - 16, Харт - 11, Робинсон - 6, Рэндл - 6, Гримс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Барретт, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу, Хартенштайн
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, ЛеВерт - 19, Мобли - 14, Страс - 9, Томпсон - 6, Уэйд - 6, Ньянг - 5, Портер - 4, Окоро - 2, Меррилл, Мобли, Бейтс, Джонс
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