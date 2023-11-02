«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», благодаря победному броску Томпсона
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Сегодня, 2 ноября, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сакраменто Кингз». Победу одержали хозяева со счётом 102:101.
НБА - регулярный чемпионат
02 ноября 2023, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
102 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 21, Шарич - 15, Томпсон - 14, Уиггинс - 14, Грин - 13, Куминга - 12, Луни - 6, Пэйтон II - 4, Пол - 2, Муди - 1, Джозеф, Подзиемски, Джексон-Дэвис
Сакраменто Кингз: Сабонис - 23, Монк - 16, Барнс - 14, Митчелл - 13, Хаертер - 11, Murray - 10, Макги - 6, Джонс - 4, Дуарте - 2, Везенков - 2, Эдвардс, Слоусон, Эллис, Лень, Форд
Самым результативным игроком матча стал бигмен «Кингз» Домантас Сабонис. Он оформил дабл-дабл: 23 очка и 11 подборов. Именно он вывел гостей вперёд за 14 секунд до конца.
Ему ответил Клэй Томпсон, который реализовал бросок со средней дистанции за 0,2 до финальной сирены. Всего Клэй набрал 14 очков. Его партнёр по команде разыгрывающий Стефен Карри завершил матч с 21 очков и пятью подборами.
Этот матч стал первой встречей команд после серии первого раунда минувшего плей-офф, где «Уорриорз» прошли дальше.
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