«Руна» обыграла «Минск». Дебютант Единой лиги ВТБ идёт на третьем месте в чемпионате

Сегодня, 2 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московская «Руна» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Беляковым. Встреча завершилась победой «Руны» со счётом 71:53.

Старт встречи остался за домашней командой – «Руной», которая обыграла противника со счётом 20:14. Второй игровой отрезок проходил в равной борьбе, но клуб из Москвы оказался сильнее на одно очко – 16:15. Итоговый результат половины – 36:29 в пользу «Руны».

«Минск» всеми силами пытался достать соперника, но вновь уступил с отставанием в один балл по итогам третьей четверти – 18:19. В решающей 10-минутке московский клуб отлично проявил себя как в обороне, так и в атаке, выиграв со счётом 16:6.

Напомним, «Руна» является дебютантом Единой лиги ВТБ. Команда одержала пять побед при двух поражениях. Этот результат позволяет московскому клубу на данный момент занимать третье место в турнирной таблице.