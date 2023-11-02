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«Руна» обыграла «Минск». Дебютант Единой лиги ВТБ идёт на третьем месте в чемпионате

«Руна» обыграла «Минск». Дебютант Единой лиги ВТБ идёт на третьем месте в чемпионате
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Сегодня, 2 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московская «Руна» и белорусский «Минск». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Беляковым. Встреча завершилась победой «Руны» со счётом 71:53.

Старт встречи остался за домашней командой – «Руной», которая обыграла противника со счётом 20:14. Второй игровой отрезок проходил в равной борьбе, но клуб из Москвы оказался сильнее на одно очко – 16:15. Итоговый результат половины – 36:29 в пользу «Руны».

«Минск» всеми силами пытался достать соперника, но вновь уступил с отставанием в один балл по итогам третьей четверти – 18:19. В решающей 10-минутке московский клуб отлично проявил себя как в обороне, так и в атаке, выиграв со счётом 16:6.

Напомним, «Руна» является дебютантом Единой лиги ВТБ. Команда одержала пять побед при двух поражениях. Этот результат позволяет московскому клубу на данный момент занимать третье место в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
71 : 53
Минск
Минск, Беларусь
Руна: Хилл - 23, Морган - 14, Тайус - 11, Походяев - 7, Раданов - 5, Комиссаров - 3, Савин - 3, Жмако - 3, Сопин - 2, Малофеев, Митькин, Попов
Минск: Огунгбени-Джексон - 19, Стубеда - 10, Микульский - 10, Коско - 7, Мотовилов - 5, Паско - 2, Щербаков, Борисевич, Чебашек, Куратник, Секушенко, Аладко
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