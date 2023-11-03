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Паоло Банкеро стал автором ключевого попадания в матче с «Ютой»

Паоло Банкеро стал автором ключевого попадания в матче с «Ютой»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 115:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За 18 секунд до конца основного времени Банкеро при счёте 112:113 в пользу «Юты» совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал два очка после успешного лэй-апа. В ответном владении хозяева промахнулись из-за дуги, а после нарушили правила на сопернике.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

20-летний Банкеро в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 30 очков (9 из 13 с игры, где 1 из 2 — из-за дуги), девять подборов, пять результативных передач и три перехвата. Форвард также реализовал 11 штрафных бросков из 15.

НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
113 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Юта Джаз: Маркканен - 22, Кларксон - 21, Коллинс - 20, Хортон-Такер - 15, Секстон - 10, Юртсевен - 7, Джордж - 6, Кесслер - 4, Олиник - 4, Данн - 2, Агбаджи - 2, Хендрикс, Сенсабо, Фонтеккио, Саманич
Орландо Мэджик: Банкеро - 30, Вагнер - 21, Энтони - 18, Картер - 14, Вагнер - 10, Блэк - 9, Саггс - 6, Инглс - 4, Айзек - 3, Хьюстан, Океке, Ховард, Харрис, Фульц, Битадзе
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