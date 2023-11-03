Паоло Банкеро стал автором ключевого попадания в матче с «Ютой»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда одержала победу со счётом 115:113.

За 18 секунд до конца основного времени Банкеро при счёте 112:113 в пользу «Юты» совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал два очка после успешного лэй-апа. В ответном владении хозяева промахнулись из-за дуги, а после нарушили правила на сопернике.

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20-летний Банкеро в общей сложности провёл на площадке 36 минут, набрав суммарно 30 очков (9 из 13 с игры, где 1 из 2 — из-за дуги), девять подборов, пять результативных передач и три перехвата. Форвард также реализовал 11 штрафных бросков из 15.