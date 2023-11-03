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38-очковый дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»

38-очковый дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 132:121.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. На его счету дабл-дабл: 38 очков, 10 подборов и две передачи. Также в составе гостей стоит выделить игру центрового Зака Коллинса. Он заработал 19 очков, восемь подборов и четыре передачи.

Самым результативным игроком «Финикса» стал вернувшийся в строй защитник Девин Букер. На его счету 31 очко, девять подборов и 13 результативных передач. Также отметим в составе хозяев игру лёгкого форварда Кевина Дюранта. В его активе 28 очков, шесть подборов и одна передача.

НБА - регулярный чемпионат
03 ноября 2023, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
121 : 132
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер - 31, Дюрант - 28, Аллен - 16, Ойбанкс - 13, Бэйтс-Диоп - 13, Нуркич - 7, Гордон - 7, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Окоги, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 38, Коллинс - 19, Васселл - 17, Сохан - 14, Осман - 13, Джонс - 12, Джонсон - 7, Макдермотт - 6, Брэнэм - 3, Бэсси - 3, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
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