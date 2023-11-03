38-очковый дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 132:121.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. На его счету дабл-дабл: 38 очков, 10 подборов и две передачи. Также в составе гостей стоит выделить игру центрового Зака Коллинса. Он заработал 19 очков, восемь подборов и четыре передачи.

Самым результативным игроком «Финикса» стал вернувшийся в строй защитник Девин Букер. На его счету 31 очко, девять подборов и 13 результативных передач. Также отметим в составе хозяев игру лёгкого форварда Кевина Дюранта. В его активе 28 очков, шесть подборов и одна передача.