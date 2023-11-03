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Баскетболист ЦСКА Ливио Жан-Шарль обновил личный рекорд результативности

Баскетболист ЦСКА Ливио Жан-Шарль обновил личный рекорд результативности
Ливио Жан-Шарль
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Тяжёлый форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль обновил личный рекорд результативности, набрав 26 очков в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (86:73).

В матче с «Уралмашем» французский баскетболист провёл 31 минуту на паркете, реализовав 10 бросков из 17 с игры и три из шести с линии штрафных.

Напомним, московские армейцы на старте нового сезона Единой лиги ВТБ выиграли все матчи в рамках регулярного чемпионата. ЦСКА обыграл МБА, «Енисей», «Зенит», «Парму», «Автодор», «Минск», «Астану» и «Уралмаш».

Отметим, что в прошлом сезоне Жан-Шарль провёл за ЦСКА 45 игр, в которых в среднем забрасывал 10,4 очка и делал 4,6 подбора.

29-летний француз в своей карьере успел поиграть за такие известные клубы, как АСВЕЛ и «Олимпиакос».

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