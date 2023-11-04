«Автодор» обыграл «Самару» в рамках Единой лиги ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором «Самара» встретилась с саратовским «Автодором». Победу со счётом 86:74 (26:16, 24:17, 15:19, 21:20) одержал «Автодор».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Рэйшон Хэммондс, набравший 19 очков. Ещё по 17 очков записали на свой счёт хорватский разыгрывающий Доминик Мавра и сербский форвард Душан Беслач. В составе «Самары» отличился американский защитник Джавонта Хоукинс, на его счету 18 очков.

Свой следующий матч «Автодор» проведёт в среду, 8 ноября, и сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало – в 19:00 мск. «Самара» 8 ноября встретится с московским ЦСКА, начало матча – в 20:00 мск.