Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» обыграл «Самару» в рамках Единой лиги ВТБ

«Автодор» обыграл «Самару» в рамках Единой лиги ВТБ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором «Самара» встретилась с саратовским «Автодором». Победу со счётом 86:74 (26:16, 24:17, 15:19, 21:20) одержал «Автодор».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Рэйшон Хэммондс, набравший 19 очков. Ещё по 17 очков записали на свой счёт хорватский разыгрывающий Доминик Мавра и сербский форвард Душан Беслач. В составе «Самары» отличился американский защитник Джавонта Хоукинс, на его счету 18 очков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
04 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
74 : 86
Автодор
Саратов, Россия
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Умрихин, Роберсон
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Пушица, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Мавра, Цыбиков

Свой следующий матч «Автодор» проведёт в среду, 8 ноября, и сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало – в 19:00 мск. «Самара» 8 ноября встретится с московским ЦСКА, начало матча – в 20:00 мск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android