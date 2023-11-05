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Джейсон Тейтум стал автором бомбардирского достижения «Бостона» для молодых игроков

Джейсон Тейтум стал автором бомбардирского достижения «Бостона» для молодых игроков
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт — 91:88 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтума во время игры достиг отметки в 10 000 набранных очков за профессиональную карьеру. Таким образом, Тейтум стал самым молодым игроком в истории клуба, которому удалось достигнуть такой отметки.

На данный момент форварду «Селтикс» 25 лет. Ранее достижение принадлежало Антуану Уокеру, которому на тот момент было 26 лет 131 день. Отметим, что в нынешнем сезоне подопечные Джо Маззуллы ни разу не проигрывали своим оппонентам.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
4-я четверть
105 : 117
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: О'Нил, Бриджес, Смит, Уокер, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Шарп, Уилсон, Томас, Динвидди, Финни-Смит
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Порзингис, Притчард, Бриссетт, Хозер, Корнет, Хорфорд, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
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