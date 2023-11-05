Джейсон Тейтум стал автором бомбардирского достижения «Бостона» для молодых игроков

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт — 91:88 в пользу гостей.

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтума во время игры достиг отметки в 10 000 набранных очков за профессиональную карьеру. Таким образом, Тейтум стал самым молодым игроком в истории клуба, которому удалось достигнуть такой отметки.

На данный момент форварду «Селтикс» 25 лет. Ранее достижение принадлежало Антуану Уокеру, которому на тот момент было 26 лет 131 день. Отметим, что в нынешнем сезоне подопечные Джо Маззуллы ни разу не проигрывали своим оппонентам.