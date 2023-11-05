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Халибёртон набрал 43 очка и отдал 12 передач, став автором уникального клубного достижения

Халибёртон набрал 43 очка и отдал 12 передач, став автором уникального клубного достижения
Тайриз Халибёртон
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон стал первым игроком в истории команды, который набрал больше 40 очков и сделал более 10 передач в одной игре.

«Индиана» сегодня уступила «Шарлотт Хорнетс» со счётом 124:125. В этом матче Халибёртон записал на свой счёт 43 набранных очка и отдал 12 передач, тем самым установив новый клубный рекорд.

Отметим, что после шести проведённых матчей после старта регулярного чемпионата «Индиана» занимает седьмое место в Восточной конференции. Команда имеет в своём активе по три победы и поражения.

Напомним, 23-летний Халибёртон был задрафтован в 2020 году «Сакраменто Кингз» под 12-м номером. В итоге команда из Калифорнии сделала выбор в пользу разыгрывающего ДеАарона Фокса и обменяла Тайриза в «Индиану Пэйсерс», получив взамен литовского центрового Домантаса Сабониса.

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