Леброн Джеймс сравнил «Лейкерс» с командой из НФЛ

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сравнил свою команду с «Питтсбург Стилерз», который выступает в НФЛ.

«Мы сейчас как «Питтсбург Стилерз»… «Стилерз» не превзошли ни одного из своих оппонентов, но у них есть победный рекорд», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Напомним, «Лос-Анджелес» с момента старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 выиграл три матча (у «Финикс Санз», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс»), а ещё в трёх уступил — «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и теперь «Орландо».

Сегодня «Орландо Мэджик» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 120:101. Игра прошла на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо.