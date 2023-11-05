Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс сравнил «Лейкерс» с командой из НФЛ

Леброн Джеймс сравнил «Лейкерс» с командой из НФЛ
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сравнил свою команду с «Питтсбург Стилерз», который выступает в НФЛ.

«Мы сейчас как «Питтсбург Стилерз»… «Стилерз» не превзошли ни одного из своих оппонентов, но у них есть победный рекорд», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Напомним, «Лос-Анджелес» с момента старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 выиграл три матча (у «Финикс Санз», «Орландо Мэджик» и «Лос-Анджелес Клипперс»), а ещё в трёх уступил — «Денвер Наггетс», «Сакраменто Кингз» и теперь «Орландо».

Сегодня «Орландо Мэджик» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 120:101. Игра прошла на стадионе «Эмвей-центр» в Орландо.

Материалы по теме
Видео
«Орландо» обыграл «Лейкерс», Энтони Дэвис набрал 28 очков, Франц Вагнер — 26
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android