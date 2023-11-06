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Дрэймонд Грин получил удар в паховую область во время матча с «Кливлендом»

Дрэймонд Грин получил удар в паховую область во время матча с «Кливлендом»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 104:115.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Так, на третьей минуте встречи Грин при попытке забрать подбор на своём щите получил удар в паховую область от центрового «Кливленда» Джарретта Аллена. Тем не менее форвард «Голден Стэйт» впоследствии смог принять участие в игре.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Грин в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно 18 очков (5 из 11 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые), восемь результативных передач, три подбора и три перехвата. Показатель «плюс-минус» игрока составил «-6».

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Гарлэнд - 24, Страс - 15, Мобли - 13, Аллен - 12, ЛеВерт - 8, Ньянг - 6, Томпсон - 3, Уэйд - 3, Меррилл, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Грин - 18, Куминга - 15, Томпсон - 15, Уиггинс - 8, Пэйтон II - 5, Пол - 5, Джексон-Дэвис - 5, Муди - 3, Луни - 2, Джозеф, Подзиемски, Шарич
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