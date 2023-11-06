Дрэймонд Грин получил удар в паховую область во время матча с «Кливлендом»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 104:115.

Так, на третьей минуте встречи Грин при попытке забрать подбор на своём щите получил удар в паховую область от центрового «Кливленда» Джарретта Аллена. Тем не менее форвард «Голден Стэйт» впоследствии смог принять участие в игре.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Грин в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав суммарно 18 очков (5 из 11 с игры, где 2 из 3 — трёхочковые), восемь результативных передач, три подбора и три перехвата. Показатель «плюс-минус» игрока составил «-6».