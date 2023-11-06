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Дрэймонд Грин раскритиковал судей после удара в пах от игрока «Кливленда»

Дрэймонд Грин раскритиковал судей после удара в пах от игрока «Кливленда»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин остался недоволен судейской работой во время матча с «Кливленд Кавальерс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Баскетболист обвинил официальных лиц в предвзятом, по его мнению, отношении к нему, заявив, что принятое в лиге правило о запрете ударов в чувствительную зону мужского тела действует только в том случае, если удар наносится именно ему.

«Правило Дрэймонда Грина — это правило действует только тогда, когда Дрэймонд Грин наносит удар… Круто», — написал Грин в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 6 ноября, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл в Кливленде не стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершился победой хозяев со счётом 115:104.

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, Гарлэнд - 24, Страс - 15, Мобли - 13, Аллен - 12, ЛеВерт - 8, Ньянг - 6, Томпсон - 3, Уэйд - 3, Меррилл, Джонс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Грин - 18, Куминга - 15, Томпсон - 15, Уиггинс - 8, Пэйтон II - 5, Пол - 5, Джексон-Дэвис - 5, Муди - 3, Луни - 2, Джозеф, Подзиемски, Шарич
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