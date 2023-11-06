Дрэймонд Грин раскритиковал судей после удара в пах от игрока «Кливленда»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин остался недоволен судейской работой во время матча с «Кливленд Кавальерс».

Баскетболист обвинил официальных лиц в предвзятом, по его мнению, отношении к нему, заявив, что принятое в лиге правило о запрете ударов в чувствительную зону мужского тела действует только в том случае, если удар наносится именно ему.

«Правило Дрэймонда Грина — это правило действует только тогда, когда Дрэймонд Грин наносит удар… Круто», — написал Грин в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 6 ноября, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч прошёл в Кливленде не стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершился победой хозяев со счётом 115:104.