Энтони Эдвардс: слишком беспокоюсь о набранных очках вместо того, чтобы думать о мелочах

Атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о своей игре в атаке, отметив, что хочет перестать беспокоиться по поводу личной статистики.

«Если говорить обо мне, то я просто не хочу быть эгоистом и беспокоиться о том, как много очков я могу набрать. Главное для меня — быть частью команды и играть в одном ритме с ней. Я слишком сильно беспокоюсь о попаданиях и о количестве набранных очков, и о том, сколько очков я могу набрать, вместо того чтобы обращать больше внимания на мелкие детали, подборы, блоки и возвращение в защиту», — приводит слова Эдвардса The Athletic.

В стартовавшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации 22-летний Эдвардс набирает в среднем 26,2 очка, совершает 6,2 подбора и отдаёт 4,4 передачи за игру.