Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

36 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин»

36 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин»
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 129:125.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Кэмерон Томас. В его активе сегодня 45 очков. Среди его партнёров по команде стоит выделить форварда Микала Бриджеса, закончившего матч с 31 очко, пятью подборами четырьмя ассистами.

Греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо смог отличиться 36 очками и 12 подборами. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард набрал 21 очко, шесть подборов и семь результативных передач. Таким образом, «Нетс» потерпели уже четвёртое поражение в семи встречах, а «Бакс» одержали четвёртую победу за шесть игр.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 129
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Томас - 45, Бриджес - 31, Уокер - 19, О'Нил - 12, Финни-Смит - 7, Шарп - 4, Динвидди - 3, Смит - 2, Симмонс - 2, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Уилсон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Лиллард - 21, Миддлтон - 15, Краудер - 15, Портис - 11, Пэйн - 11, Коннотон - 10, Лопес - 4, Боучэмп - 3, Бисли - 3, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android