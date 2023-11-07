36 очков Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Бруклин»

Сегодня, 7 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклайс-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 129:125.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бруклина» Кэмерон Томас. В его активе сегодня 45 очков. Среди его партнёров по команде стоит выделить форварда Микала Бриджеса, закончившего матч с 31 очко, пятью подборами четырьмя ассистами.

Греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо смог отличиться 36 очками и 12 подборами. Разыгрывающий Дэмьен Лиллард набрал 21 очко, шесть подборов и семь результативных передач. Таким образом, «Нетс» потерпели уже четвёртое поражение в семи встречах, а «Бакс» одержали четвёртую победу за шесть игр.