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Стефен Карри и Джейсон Тейтум признаны игроками недели в НБА

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум были названы лучшими игроками недели Западной и Восточной конференций НБА соответственно (30 октября — 5 ноября).

В течение этой недели «Бостон» провел три встречи — команда обыграла «Вашингтон Уизардс» — 126:107 (у Тейтума 33 очка, 6 поборов, 3 передачи), «Индиану Пэйсерс» — 155:104 (30 очков, 12 подборов, 4 передачи) и «Бруклин Нетс» — 124:114 (32 очка, 11 подборов, 1 передача).

Что касается «Голден Стэйт», то подопечные Стива Керра одержали победы в матчах с «Нью-Орлеан Пеликанс» — 130:102 (у Карри 42 очка, 5 подборов, 5 передач), «Сакраменто Кингз» — 102:101 (21 очко, 5 подборов, 3 передачи) и «Оклахома-Сити Тандер» — 141:139 (30 очков, 8 поборов, 7 передач).