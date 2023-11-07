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Энтони Дэвис рассказал о своём состоянии после того, как досрочно завершил матч с «Майами»

Энтони Дэвис рассказал о своём состоянии после того, как досрочно завершил матч с «Майами»
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал своё состояние после того, как он досрочно покинул площадку в матче с «Майами Хит» (107:108).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Только что разговаривал с доктором, со мной всё нормально. Я буду готов к следующему матчу», — приводит слова Дэвиса Bleacher Report.

Сегодня, 7 ноября, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу одержали хозяева со счётом 108:107. Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

На его счету 30 очков и четыре подбора. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз оформил дабл-дабл: 23 очка и 10 подборов. Лидер «Майами» Джимми Батлер набрал 28 очков, сделал четыре подбора и шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 28, Адебайо - 22, Хироу - 22, Робинсон - 12, Жакез-мл. - 9, Лоури - 5, Хайсмит - 5, Ричардсон - 3, Брайант - 2, Смит, Робинсон, Лав
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 23, Расселл - 13, Вуд - 12, Дэвис - 9, Принс - 9, Реддиш - 7, Кристи - 4, Худ-Скифино, Каслтон, Фадж, Льюис
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