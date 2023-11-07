Энтони Дэвис рассказал о своём состоянии после того, как досрочно завершил матч с «Майами»

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал своё состояние после того, как он досрочно покинул площадку в матче с «Майами Хит» (107:108).

«Только что разговаривал с доктором, со мной всё нормально. Я буду готов к следующему матчу», — приводит слова Дэвиса Bleacher Report.

Сегодня, 7 ноября, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу одержали хозяева со счётом 108:107. Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

На его счету 30 очков и четыре подбора. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз оформил дабл-дабл: 23 очка и 10 подборов. Лидер «Майами» Джимми Батлер набрал 28 очков, сделал четыре подбора и шесть передач.