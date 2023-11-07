Леброн Джеймс поддержал Кэма Реддиша, который смазал решающий бросок в игре с «Хит»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал игрока команды Кэма Реддиша, который смазал решающий бросок в матче с «Майами Хит» (107:108). Об этом рассказал защитник Остин Ривз.

В заключительной атаке встречи Леброн Джеймс прошёл под кольцо, откуда сделал передачу на Реддиша, находившегося за трёхочковой линией. Баскетболист был близок к тому, чтобы вывести свою команду вперёд, однако всё-таки промахнулся.

После игры некоторые утверждали, что сам Леброн должен был завершать эту атаку, однако после этого в Сети появились фотографии того, что изображено на планшете у тренера команды Дарвина Хэма. На рисунке была нарисована именно та комбинация, которую разыграли баскетболисты «Лейкерс».

«Как только Леброн вошел в раздевалку, он подошел к Кэму и сказал: «Не, это был хороший бросок. Если такая ситуация повторится, мы сделаем то же самое». Это очень важно, такое уже случалось со мной в прошлом с Броном», — сказал Остин Ривз после игры.