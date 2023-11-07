Форвард «Минска» Паско объяснил, почему игра с «Уралмашем» будет сложной

Форвард «Минска» Константин Паско высказался по поводу предстоящей игры с «Уралмашем», которая состоится сегодня, 7 ноября, в 19:00 по московскому времени. Матч пройдёт в Беларуси.

«Мы возвращаемся домой с выездной серии. С «Уралмашем» ещё не встречались – это новичок в лиге ВТБ. У них выдалось хорошее начало сезона. Настраиваемся на предстоящую игру. Нам необходимо провести все 40 минут на паркете с полной самоотдачей. Очень рады вернуться на домашнюю площадку, хотим порадовать болельщиков яркой и интересной игрой», – приводит слова Паско сайт Единой лиги ВТБ.

В последней встрече белорусский «Минск» уступил московской «Руне» со счётом 53:71. Екатеринбургский «Уралмаш» проиграл московскому ЦСКА — 73:86.